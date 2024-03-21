Происшествия 21 марта 2024, 10:33 ВСУ атаковали больницу в Херсонской области с помощью БПЛА Сальдо: ВСУ атаковали Каховскую центральную районную больницу с помощью БПЛА Telegram-канал Владимира Сальдо

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Вооруженные силы Украины ударили по Каховской центральной районной больнице, используя БПЛА. Об этом сообщил глава Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Губернатор уточнил, что ночью на медицинское учреждение сбросили три боеприпаса. При атаке никто не пострадал.

«Повреждены окна приемного отделения, хирургического корпуса, роддома, крыша терапевтического отделения», — отметил Сальдо.

Telegram-канал Владимира Сальдо

Глава Херсонской области добавил, что 20 марта в Каховке из-за атаки беспилотника начался пожар на автогазозаправочной станции на улице Мелитопольской. Также противник ударил дроном по пожарному автомобилю, прибывшему на место ЧП. При происшествии никто не пострадал, подытожил губернатор.

Ранее Вооруженные силы Украины обстреляли Каховку кассетными боеприпасами. Сальдо сообщил, что жертвой атаки стал один человек, еще трое пострадали.