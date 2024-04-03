Происшествия 03 апреля 2024, 11:46 Восемь детей стали сиротами после теракта в Подмосковье Омбудсмен Львова-Белова: 8 детей стали сиротами после теракта в «Крокусе» Alexey Belkin/Business Online / Global Look Press

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После теракта в «Крокус Сити Холле» восемь детей стали круглыми сиротами, сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова. Ее слова привело РИА «Новости».

Омбудсмен добавила, что родственники оформляют опеку над этими детьми.

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Стало также известно, что в результате теракта погибли шесть детей (ранее была информация о пяти). Пострадали еще семь: двоих лечат дома, остальные в больнице. Среди тех несовершеннолетних, которые остаются в медучреждении, двое находятся в тяжелом состоянии, состояние троих оценивается как среднетяжелое.

Секретарь Совбеза Николай Патрушев заявил, что к трагедии могут быть причастны спецслужбы Украины. Он добавил, что киевский режим полностью контролируют США. Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула, что при необходимости РФ направит Украине отдельную ноту по теракту.

В результате террористического акта в «Крокусе» 22 марта погибли 144 человека, еще более 550 пострадали.