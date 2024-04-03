Общество 03 апреля 2024, 10:38 Пятеро детей останутся в больнице после теракта в «Крокусе» Львова-Белова: в больнице после трагедии в «Крокусе» остаются пять детей

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После жуткого теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» в больницах все еще остаются пять детей. Об этом сообщила уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, писало издание Ura.ru.

«Пятеро находятся в больнице: двое в тяжелом состоянии, трое уже в средней степени тяжести», — передала она.

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Всего при теракте погибли шестеро детей. Семь несовершеннолетних пострадали, двое из них уже лечатся дома.

Теракт в «Крокус Сити Холле» произошел вечером 22 марта. Перед выступлением группы «Пикник» вооруженные боевики ворвались в здание и принялись в упор расстреливать людей. Преступники повсюду разбрасывали зажигательные шашки из-за чего вспыхнул пожар, а часть конструкций в помещениях рухнула. Трагедия унесла жизни 144 человек, пострадали свыше 550 россиян.

Ранее США заявили, что якобы предупредили Россию об угрозе теракта в «Крокусе» за несколько недель. Однако информация была общей и не позволила выявить всех, кто мог участвовать в преступлении.