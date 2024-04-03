Происшествия 03 апреля 2024, 11:13 Число погибших при теракте в «Крокусе» детей увеличилось до шести Львова-Белова: число погибших при теракте в «Крокусе» детей выросло до шести Bulkin Sergey/news.ru / Global Look Press

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Количество жертв теракта в концертном зале «Крокус Сити Холл» среди детей увеличилось до шести. Об этом сообщила журналистам уполномоченный при президенте России по правам ребенка Мария Львова-Белова, ее процитировало РИА «Новости».

«В настоящее время у нас данные о шести погибших детях, семерых пострадавших», — сказала омбудсмен.

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Ранее поступала информация о пяти погибших при теракте детях.

Львова-Белова уточнила, что двое из пострадавших несовершеннолетних лечатся дома. Еще пятеро остаются в больнице, двое из них — в тяжелом состоянии, трое — в средней степени тяжести, сообщила уполномоченный по правам ребенка.

Она заверила, что держит ситуацию с детьми под личным контролем, находится на связи с врачами и регулярно посещает пострадавших ребят. Специалисты дают положительные прогнозы, добавила омбудсмен.

По последним данным Львовой-Беловой, при теракте в «Крокус Сити Холле» погибли 144 человека, пострадал 551 человек.

Террористы совершили нападение на концертный зал вечером 22 марта. Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что Россия при необходимости направит Украине отдельную ноту по теракту в «Крокус Сити Холле».