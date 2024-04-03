Важное 03 апреля 2024, 11:19 Следы теракта в «Крокусе» привели к украинским спецслужбам — Патрушев Совбез: следы теракта в «Крокусе» указывают на украинские спецслужбы Dmitry Golubovich/Global Look Press / Global Look Press

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Украинские спецслужбы могли быть причастны к теракту в «Крокусе». Такое заявление сделал секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев, сообщило РИА «Новости».

«Но всем хорошо известно, что киевский режим не является самостоятельным и полностью контролируется США», — заявил Патрушев.

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Секретарь Совбеза также прокомментировал предполагаемое участие ИГ* в теракте. Он отметил — надо учитывать, что эту и другие террористические организации создали США.

Вечером 22 марта группа вооруженных боевиков ворвалась в «Крокус Сити Холл» перед концертом «Пикника». Преступники расстреливали людей и повсюду разбрасывали зажигательные шашки из-за чего вспыхнул пожар. Жертвами теракта стали 144 человек, в том числе шесть детей. Пострадали свыше 550 россиян.

Председатель Совфеда Валентина Матвиенко пообещала, что все виновники теракта в «Крокусе» понесут максимально суровое наказание. Она выразила соболезнования родным погибших и напомнила, что государство делает все для оказания помощи семьям жертв и пострадавшим.

*ИГ («Исламское государство») — запрещенная в России террористическая группировка.