01 апреля 2024, 13:54
Россия при необходимости отправит Украине отдельную ноту по теракту в «Крокусе»
Захарова: переданная Украине нота не содерджит требований по теракту в «Крокусе»
Россия направила Украине ноту с претензиями по некоторым международным конвенциям о борьбе с бомбовым террором и финансированием терроризма. Там не содержится требований по теракту в «Крокус Сити Холле». Об этом заявила официальный представитель МИД Мария Захарова в эфире Первого канала.
Она пояснила, что речь идет о досудебных претензиях, которые передали официальным путем. Но в самой ноте нет требований по трагедии в «Крокусе».
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«В ноте нет требований по теракту в „Крокус Сити Холле“, есть материалы и ссылки на взрыв Крымского моста, убийства Дарьи Дугиной, Владлена Татарского, покушения на Захара Прилепина», — подчеркнула дипломат.
Но если поступит информация о причастности к теракту украинских спецслужб, будет отправлена отдельная нота в качестве новой межгосударственной досудебной претензии, уточнила Захарова.
По словам дипломата, Россия направила Украине ноту по антитеррору. После этого власти страны подготовят документы для обращения в международные судебные инстанции.
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