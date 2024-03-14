Происшествия 14 марта 2024, 07:18 Военные за ночь ликвидировали в России 14 беспилотников Минобороны России: 14 БПЛА уничтожили в Белгородской и Курской областях РИА «Новости»

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Ночью украинские войска атаковали приграничные регионы России. В Белгородской и Курской областях ликвидировали 14 беспилотников самолетного типа, сообщило Минобороны.

«В течение прошедшей ночи пресечены попытки киевского режима совершить террористические атаки c применением БПЛА самолетного типа», — объявила пресс-служба.

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Из 14 дронов, перехваченных и уничтоженных дежурными средствами ПВО, 11 штук засекли в Белгородской области, три — в Курской. Оборонное ведомство не прокомментировало последствия на земле.

Два беспилотника рухнули в поселке Прохоровка Белгородской области и сдетонировали. Еще одним атаковали Белгород и спровоцировали возгорание. Во всех случаях жители не получили травм. В регионе вводили режим ракетной опасности.

В Курской области ночью сработала система ПВО, власти объявили об опасности ударов с воздуха. К шести часам утра особый режим отменили.