Происшествия 14 марта 2024, 03:38 В Курской области объявили опасность атаки БПЛА РИА «Новости»

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В Курской области объявили опасность атаки беспилотников, средства противовоздушной обороны привели в боеготовность. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Роман Старовойт.

«Силы и средства ПВО приведены в готовность для отражения возможной атаки», — написал глава региона.

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До этого Старовойт также предупреждал об опасности атаки дронов в среду, 13 марта, призывая население области к бдительности. Ранее силы ПВО сбили два украинских БПЛА в небе над Курском.

Ранее дрон ВСУ взорвался в белгородском селе Гостищево, упав в частном жилом секторе. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, обошлось без пострадавших.

Еще раньше украинские боевики попытались атаковать Белгородскую область, ударив дроном камикадзе по Новой Таволжанке.

Лидер Российского Союза ветеранов Афганистана, бывший член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич объяснил, когда прекратятся атаки ВСУ по российским регионам. По его словам, это скоро произойдет, так как Россия «набрала и компетенция, и военно-технических возможностей».