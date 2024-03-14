Происшествия 14 марта 2024, 04:08 Два украинских беспилотника взорвались в Белгородской области Гладков: два дрона ВСУ атаковали поселок Прохоровка, пострадавших нет РИА «Новости»

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Украинские боевики с помощью двух беспилотников самолетного типа атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.

«В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка — беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией», — уточнил глава региона.

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По словам Гладкова, пострадали два частных дома. В первом в результате взрыва загорелась кровля, посекло фасад и выбило окна. В нем никто не проживал. Второй дрон сдетонировал рядом с ним. Соседний жилой дом повредило взрывной волной — посекло фасад и забор.

По словам Гладкова, обошлось повреждениями домов, люди не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.

Ранее региональное управление МЧС предупредило жителей, что на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.