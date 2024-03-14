14 марта 2024, 04:08
Два украинских беспилотника взорвались в Белгородской области
Гладков: два дрона ВСУ атаковали поселок Прохоровка, пострадавших нет
Украинские боевики с помощью двух беспилотников самолетного типа атаковали поселок Прохоровка в Белгородской области, пострадавших нет. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
«В Прохоровском районе атаке ВСУ с помощью двух БПЛА самолетного типа подвергся поселок Прохоровка — беспилотники противника совершили падение с последующей детонацией», — уточнил глава региона.
Реклама
По словам Гладкова, пострадали два частных дома. В первом в результате взрыва загорелась кровля, посекло фасад и выбило окна. В нем никто не проживал. Второй дрон сдетонировал рядом с ним. Соседний жилой дом повредило взрывной волной — посекло фасад и забор.
По словам Гладкова, обошлось повреждениями домов, люди не пострадали. Сейчас на месте происшествия работают оперативные службы.
Ранее региональное управление МЧС предупредило жителей, что на всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность.
Беспилотники
ВСУ
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Реклама
Реклама