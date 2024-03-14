14 марта 2024, 06:31
Стало известно о возгорании в Белгороде после атаки БПЛА
Губернатор Гладков: Белгород атаковал БПЛА самолетного типа
Белгород атаковал беспилотник. Его обломки упали на землю, загорелась сухая трава. О последствиях атаки сообщил в своем Telegram-канале губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
«Город Белгород подвергся атаке со стороны ВСУ с помощью БПЛА самолетного типа. Пострадавших нет», — объявил он.
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Власти устроили подворовой обход, чтобы оценить последствия атаки. Вячеслав Гладков сообщил, что из-за падения обломков дрона загорелась сухая трава. Огонь оперативно потушили. В одном частном доме разбились окна.
Двумя часами ранее губернатор сообщил об атаке на поселок Прохоровка в одноименном районе Белгородской области. Два дрона упали и сдетонировали. Один из них рухнул на пустовавший дом, повредил его крышу, окна и фасад, другой приземлился неподалеку и нанес повреждения соседнему дому. Вячеслав Гладков сообщил, что никто не пострадал.
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