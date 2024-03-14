Происшествия 14 марта 2024, 03:48 Ракетную опасность объявили в Белгородской области РИА «Новости»

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На всей территории Белгородской области объявили ракетную опасность. Об том написало управление МЧС региона в своем Telegram-канале. Жителей призвали не выходить на улицу и не приближаться к окнам.

Вооруженные силы Украины в последние дни постоянно атакуют Белгород и Белгородскую область. В среду, 13 марта, под обстрел попал город Грайворон. Снаряд попал в частный жилой дом, в результате чего пострадали две женщины. У одной из пострадавших серьезные травмы: травматическая ампутация ноги, открытый перелом руки и осколочные ранения живота. Ее отправили в больницу Белгорода.

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Утром 13 марта беспилотник ВСУ врезался в многоквартирный дом в Белгороде. В результате взрыва никто не пострадал. В доме повреждены фасад и кровля, выбиты окна в нескольких квартирах.

Обломки еще одного дрона упали на частный жилой дом в селе Графовка в Шебекинском городском округе. В результате ЧП никто не пострадал. Другой БПЛА атаковал здание ФСБ в Белгороде.