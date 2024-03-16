Происшествия 16 марта 2024, 16:15 Военные сбили два беспилотника ВСУ в Белгородской области Минобороны: средства ПВО уничтожили 2 БПЛА в Белгородской области РИА «Новости»

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В Белгородской области сработала система ПВО. Военные сбили два беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.

«Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в пресс-службе.

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Беспилотники засекли над Белгородской областью. Дежурные средства ПВО сбили два дрона.

В регионе 16 марта сбили семь беспилотников и восемь реактивных снарядов Vampire. Минувшей ночью в Белгородской области уничтожили еще три дрона, реактивный снаряд и ракету ТРК «Точка-У».

Один из дронов уничтожили в районе поселка Маслова Пристань силами территориальной обороны.

Российские войска уничтожили на Украине сборочный цех БПЛА. Производство находилось в районе населенного пункта Конотоп Сумской области. В зоне СВО поразили четыре пункта управления дронами.