16 марта 2024, 16:15
Военные сбили два беспилотника ВСУ в Белгородской области
Минобороны: средства ПВО уничтожили 2 БПЛА в Белгородской области
В Белгородской области сработала система ПВО. Военные сбили два беспилотника самолетного типа, сообщило Минобороны России.
«Около 15:30 мск пресечена очередная попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа», — заявили в пресс-службе.
Реклама
Беспилотники засекли над Белгородской областью. Дежурные средства ПВО сбили два дрона.
В регионе 16 марта сбили семь беспилотников и восемь реактивных снарядов Vampire. Минувшей ночью в Белгородской области уничтожили еще три дрона, реактивный снаряд и ракету ТРК «Точка-У».
Один из дронов уничтожили в районе поселка Маслова Пристань силами территориальной обороны.
Российские войска уничтожили на Украине сборочный цех БПЛА. Производство находилось в районе населенного пункта Конотоп Сумской области. В зоне СВО поразили четыре пункта управления дронами.
Беспилотники
Обстрелы Белгорода со стороны ВСУ
Обстрелы ВСУ приграничных с Украиной территорий России
Реклама
Реклама