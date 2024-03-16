Происшествия 16 марта 2024, 15:28 Бойцы теробороны в Белгородской области сбили украинский дрон Гладков: бойцы теробороны сбили дрон ВСУ в районе поселка Маслова Пристань Вячеслав Гладков / Telegram

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Бойцы территориальной обороны Белгородской области уничтожили украинский беспилотник самолетного типа в районе поселка Маслова Пристань. Об этом в Telegram-канале сообщил глава региона Вячеслав Гладков.

«Очередной БПЛА самолетного типа сбили наши парни из территориальной самообороны в районе поселка Маслова Пристань. Красавцы!» — написал он.

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На опубликованной фотографии запечатлели бойцов в военной форме с ружьями.

В субботу, 16 марта, украинские националисты в очередной раз атаковали Белгород. Гладков отмечал, что пострадали 106 квартир в 22 многоквартирных домах, два социальных объекта, частный жилой дом, два хозяйственных субъекта и 64 автомобиля.

Губернатор уточнял, что жертвами террористической атаки стали два человека, женщина и мужчина. Еще трое получили ранения, среди них есть сын погибшей.