Важное 16 марта 2024, 13:25 Цех сборки БПЛА уничтожили в Сумской области Украины Минобороны: ВС России поразили цех сборки беспилотников в Сумской области РИА «Новости»

Читать 360tv в

Российские войска уничтожили цех сборки беспилотников в Сумской области Украины и пункты временной дислокации боевиков в Одесской. Об этом сообщило Минобороны.

В операции задействовали оперативно-тактическую и беспилотную авиацию, артиллерию и ракетные войска. Цех сборки беспилотных летательных аппаратов обнаружили и поразили в районе населенного пункта Конотоп. В зоне спецоперации уничтожили также четыре пункта управления дронами Вооруженных сил Украины.

Реклама

Пункты временной дислокации участников нацбатальонов «Лють» и «Цунами» настигли в районе Одессы. В 149 районах ударили по скоплениям военной техники и подразделений противника.

В Одессе погибли около 100 иностранных наемников ВСУ. Еще столько же получили ранения. Источник журналистов в силовых структурах заявил, что их разместили в санатории «Мрия».