Важное 16 марта 2024, 10:11 После обстрела в Белгородской области сбили беспилотники Минобороны: силы ПВО сбили БПЛА в Белгородской области РИА «Новости»

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В Белгородской области утром 16 марта сбили три беспилотника. Последний из них уничтожили около девяти часов утра, сообщили в Минобороны России.

«Около 09:00 пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — объявила пресс-служба.

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Дежурные средства ПВО уничтожили один беспилотник в Белгородской области. Около 08:30 в этом же регионе ликвидировали еще два дрона, а за полчаса до этого — восемь реактивных снарядов RM-70 Vampire.

Власти сообщили, что снаряды уничтожили на подлете к Белгороду. Погибли два человека — мужчина умер за рулем грузовика, женщина в гаражном кооперативе. Три жителя получили ранения.

В Брянской области засекли реактивный БПЛА самолетного типа «Стриж». Его сбили над Стародубским муниципальным округом.