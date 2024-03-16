Происшествия 16 марта 2024, 08:55 ВСУ обстреляли Белгородскую область из РСЗО Vampire. ПВО уничтожила 8 снарядов ПВО уничтожила 8 снарядов РСЗО Vampire над Белгородской областью РИА «Новости»

Читать 360tv в

Дежурные средства ПВО около 08:00 16 марта уничтожили восемь реактивных снарядов в воздухе над Белгородской областью. Об этом сообщили в Минобороны

«Пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку <…> с применением реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire», — подчеркнули в ведомстве.

Реклама

Около 08:30, по данным Минобороны, ПВО не дали ВСУ совершить еще одну атаку. На этот раз беспилотниками. Противовоздушная оборона сбила два украинских беспилотных летательных аппарата уничтожены над территорией региона.

Власти области пока не информировали о последствиях обстрелов.