Происшествия 10 января 2024, 09:38 Военные поразили критическую инфраструктуру Херсона Глава администрации Прокудин: в Херсоне повредили объекты инфраструктуры РИА «Новости»

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В контролируемом киевским режимом Херсоне атаковали объекты критической инфраструктуры. За сутки по городу выпустили 11 снарядов, сообщил глава украинской Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

«Российские военные попали в <…> объекты критической инфраструктуры в Херсоне и Херсонском районе», — сообщил он.

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За сутки по городу, по информации Александра Прокудина, выпустили 11 снарядов. Он заявил, что контролируемую Украиной часть Херсонской области атаковали беспилотниками, баллистическими ракетами, реактивными, артиллерийскими и минометными снарядами, обстреляли из танков.

С начала 2024 года в Херсоне фиксировали не менее пяти взрывов. В городе пострадали объекты инфраструктуры. Российские войска атаковали военно-промышленный комплекс Украины. Для ударов использовали оружие большой дальности и неуязвимый перед ПВО противника ракетный комплекс «Кинжал».