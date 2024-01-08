Происшествия 08 января 2024, 10:07 Объект инфраструктуры в Херсоне получил повреждения в результате взрыва Соцсети

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Взрыв раздался на объекте критической инфраструктуры в Херсоне. В результате он получил повреждения, сообщил глава украинской «областной военной администрации» Александр Прокудин в своем Telegram-канале.

Взрыв прогремел на территории объекта во время воздушной тревоги. Подробностей случившегося Прокудин не озвучил.

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Воздушная тревога 8 января прозвучала во всех регионах Украины. По информации Telegram-канала Readovka, взрывы раздались в Харькове, подконтрольном ВСУ городе Запорожье, Кривом Роге и Днепропетровске.

Ранее российские средства противовоздушной обороны перехватили ракету ВСУ над Белгородской областью. По данным Минобороны, украинские военные запустили зенитную ракету С-200, переоборудованную для поражения наземных целей.

Днем 30 декабря Белгород подвергся массированным обстрелам со стороны ВСУ. Из-за атаки погибли 25 человек, еще 109 мирных жителей получили ранения. Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что горожанам помогут выехать в Старый Оскол и Губкин.