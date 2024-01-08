08 января 2024, 20:09
Взрывы прогремели в подконтрольном Украине Херсоне
«Страна.ua»: в Херсоне произошли взрывы
Серия взрывов прогремела в Херсоне, который находится под контролем ВСУ. Об этом сообщило украинское издание «Страна.ua».
По данным СМИ, в некоторых районах города пропал свет. Официальных комментариев по поводу случившегося нет. Информации о разрушениях и пострадавших не поступало. Воздушную тревогу в регионе не объявляли.
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Накануне в Херсоне пострадал объект критической инфраструктуры, сообщил глава местной военной «администрации» Александр Прокудин. Он не уточнил, о каких именно объектах идет речь.
В рождественскую ночь в Херсоне также прозвучали взрывы. Украинские СМИ сообщали о хлопках в Хмельницкой области — там сработали системы противовоздушной обороны. В районе города Староконстанинова, где находится военный аэродром, заметили ударные беспилотники.
Взрывы также прозвучали в Херсоне 4 января. В районах Херсонской области, находящихся под контролем Украины, объявили воздушную тревогу.
Взрывы
Украина
Херсон
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