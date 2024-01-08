08 января 2024, 13:32
ВС России атаковали ракетным комплексом «Кинжал» объекты ВПК Украины
Российские войска поразили высокоточным оружием объекты военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
Военные утром 8 января задействовали для ударов оружие большой дальности морского и воздушного базирования, в том числе и гиперзвуковой ракетный комплекс «Кинжал».
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По всей территории Украины прозвучали сигналы воздушной тревоги. В Харькове, Кривом Роге, Днепропетровске, Хмельницком и других городах раздались взрывы.
Британский военный эксперт Александр Меркурис заявил, что ВС России продолжат бои и выдавят ВСУ на запад. По его мнению, действия Украины и теракты в Белгороде показали необходимость доведения специальной военной операции до конца. Россия не только одержит победу над ВСУ, но и укрепит свои позиции на мировой арене, заключил аналитик.
Ранее французский полковник в отставке Пер де Йонг указал на снарядный голод в рядах украинской армии. Он предупредил президента Владимира Зеленского, что ВСУ не хватит имеющихся боеприпасов до конца зимы.
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Специальная военная операция РФ на Украине
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