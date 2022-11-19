Важное 19 ноября 2022, 07:31 Вертолет Ми-8 МЧС вылетел на место взрыва газа на Сахалине

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На место взрыва газа в поселке Тымовском на Сахалине вылетел вертолет Ми-8 МЧС России. Об этом сообщила в Telegram-канале пресс-служба ГУ МЧС России.

Ликвидацией последствий происшествия на данный момент занимаются 59 человек, также задейсвовали 13 спецмашин.

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Спасатели продолжают разбор завалов и поиск людей, добавили в пресс-службе главного управления МЧС по региону.

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Пять этажей жилого дома обрушились в результате взрыва в многоэтажке на улице Библиотечной. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. Власти региона сообщили о трех погибших. Кроме того, экстренные службы сообщили, что пострадали девять человек (по данным некоторых Telegram-каналов, уже 10).

В Тымовском развернули несколько операционных. Для разборов завалов в темное время суток выделили световые башки. На место едет группа экспертов, которые определят состояние дома после взрыва.

Появляется все больше кадров с места происшествия.