Происшествия 19 ноября 2022, 06:52 Девять человек пострадали при взрыве газа в доме на Сахалине МЧС России: при взрыве газа в Тымовском на Сахалине пострадали девять человек Pixabay

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При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек, один погиб. Об этом сообщили экстренные службы региона.

Пять этажей жилого дома обрушились на Сахалине в результате взрыва. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. К месту происшествия вылетел губернатор региона Валерий Лимаренко, а также борт санитарной авиации.

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По словам главы Сахалина, в Тымовском развернуто несколько операционных, на смену заступили дополнительные бригады хирургов. На данный момент известно об одном погибшем. Местные власти уже сформировали оперативный штаб по устранению последствий ЧП. В Сети опубликовали фото обрушившегося здания. Губернатор разместил в Telegram-канале видео с места происшествия.

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«Специалисты приступили к разбору завалов дома в Тымовском. Дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек», — написал глава региона.