19 ноября 2022, 06:52
Девять человек пострадали при взрыве газа в доме на Сахалине
МЧС России: при взрыве газа в Тымовском на Сахалине пострадали девять человек
При взрыве газа в доме на Сахалине пострадало девять человек, один погиб. Об этом сообщили экстренные службы региона.
Пять этажей жилого дома обрушились на Сахалине в результате взрыва. По предварительным данным, взорвался бытовой газ. К месту происшествия вылетел губернатор региона Валерий Лимаренко, а также борт санитарной авиации.
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По словам главы Сахалина, в Тымовском развернуто несколько операционных, на смену заступили дополнительные бригады хирургов. На данный момент известно об одном погибшем. Местные власти уже сформировали оперативный штаб по устранению последствий ЧП. В Сети опубликовали фото обрушившегося здания. Губернатор разместил в Telegram-канале видео с места происшествия.
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«Специалисты приступили к разбору завалов дома в Тымовском. Дом не был газифицирован. Причины взрыва выясняются. На месте работает 10 единиц техники и 30 человек», — написал глава региона.
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