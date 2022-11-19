Происшествия 19 ноября 2022, 06:18 Появилось фото обрушившегося жилого дома на Сахалине Telegram

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Днем 19 ноября в районе 13:00 (около 05:00 по московскому времени) в поселке Тымовское Сахалинской области в жилом доме произошел взрыв, предположительно, бытового газа. В Сети появились фото частично обрушившегося здания.

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ЧП произошло по адресу: улица Библиотечная, 6а. По данным спасателей, под завалами могут находиться шесть человек. На месте работают экстренные службы. Губернатору Сахалинской области Валерию Лимаренко сообщили о случившемся.

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Местные власти уже сформировали оперативный штаб по устранению последствий ЧП. В результате инцидента пострадали жильцы дома, точных данных об их числе пока нет.