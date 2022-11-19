Происшествия 19 ноября 2022, 07:25 Число погибших при взрыве газа на Сахалине выросло до трех — власти региона Власти региона: после взрыва газа в доме на Сахалине погибли 3 человека

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Количество погибших при взрыве газа в доме на Сахалине в поселке Тымовское увеличилось до трех. Об этом информировал в Telegram-канале губернатор Валерий Лимаренко. Ранее сообщалось, что погиб один человек.

«По предварительной информации, из-под завалов дома в Тымовском извлекли тела трех погибших жителей», — написал он.

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По предварительной информации ГУ МЧС по региону, в многоэтажке взорвался бытовой газ. В результате обрушились пять этажей жилого дома. На данный момент известно о девяти пострадавших. Специалисты продолжают разбирать завалы, к ним на помощь приходят добровольцы. В главном управлении МЧС первоначально сообщили, что под завалами могут находиться шесть человек.

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Для жильцов организовали пункт временного размещения в местном ДК со спальными местами, водой и горячей едой. В больницах развернули несколько операционных, на смену заступили дополнительные бригады хирургов.

Кроме того, в Тымовском открыли оперштаб. Создаются списки жильцрв и разрушенных квартир.

Очевидцы сняли фото и видео с места происшествия. Возле частично рухнувшего дома — много людей и техники.