Происшествия 19 ноября 2022, 06:32 Один человек погиб в результате взрыва газа в Тымовском на Сахалине Губернатор Сахалина Лимаренко сообщил об одном погибшем при взрыве газа в Тымовском РИА «Новости»

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Один человек погиб, один пострадал при взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.

«На данный момент развернуты несколько операционных в Тымовском, на смену заступают дополнительные бригады хирургов. На данный момент 1 погибший и 1 пострадавший», — сообщил глава Сахалина.

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Пострадавшего достали из-под завалов и госпитализировали в лечебное учреждение. Губернатор отметил, что разбор завалов продолжается.

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Пять этажей жилого дома обрушились на Сахалине предположительно в результате взрыва бытового газа. Под завалами могут находиться шесть человек.

К месту взрыва вылетел борт санитарной авиации и вертолет МЧС России. Вместе с губернатором вылетели заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева.