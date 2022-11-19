19 ноября 2022, 06:32
Один человек погиб в результате взрыва газа в Тымовском на Сахалине
Губернатор Сахалина Лимаренко сообщил об одном погибшем при взрыве газа в Тымовском
Один человек погиб, один пострадал при взрыве газа в жилом доме в поселке Тымовское на Сахалине. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Валерий Лимаренко.
«На данный момент развернуты несколько операционных в Тымовском, на смену заступают дополнительные бригады хирургов. На данный момент 1 погибший и 1 пострадавший», — сообщил глава Сахалина.
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Пострадавшего достали из-под завалов и госпитализировали в лечебное учреждение. Губернатор отметил, что разбор завалов продолжается.
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Пять этажей жилого дома обрушились на Сахалине предположительно в результате взрыва бытового газа. Под завалами могут находиться шесть человек.
К месту взрыва вылетел борт санитарной авиации и вертолет МЧС России. Вместе с губернатором вылетели заместитель председателя правительства Сахалинской области Олег Попов, министр ЖКХ Наталия Куприна и руководитель агентства по делам ГО и ЧС Анна Михеева.
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