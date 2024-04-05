Происшествия 05 апреля 2024, 14:00 Вандалы сожгли мемориал жертвам теракта в «Крокусе» в Новой Москве

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Вандалы ночью подожгли мемориал в память погибшим в результате теракта в «Крокус Сити Холле» в Новых Ватутинках (Новая Москва). Об этом сообщили в Telegram-канале «Москва с огоньком».

«Жители сделали мемориал, посвященный теракту в „Крокусе“, но ночью вандалы его подожгли», — подписали авторы поста.

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К нему прикрепили фото с покрытым копотью камнем с памятной табличкой и обуглившимися цветами.

Стихийные мемориалы в память о жертвах трагедии появились как в Московской области, так и в других регионах России. Люди приносят к ним цветы и игрушки.

Российские следователи нашли доказательства возможной причастности Украины к теракту, случившемуся 22 марта. Запад пока активно отрицает роль Украины в случившемся, однако со временем, когда «психоз спадет», придется взглянуть фактам в лицо, предположил в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.