Общество 31 марта 2024, 01:58 «Зажигали свечи». Жители Донецка почтили память погибших при теракте в «Крокусе» Дончане почтили память жертв теракта в «Крокусе» у мемориала в сквере «Россия» Freepik

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Жители Донецка возложили цветы и зажгли свечи у стихийного мемориала у стелы «Россия», посвященного жертвам теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле». Об этом сообщил Пятый канал.

Стела находится в одноименном сквере на площади Ленина в центре столицы республики.

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Неравнодушные люди посетили мемориал на девятый день со дня трагедии в подмосковном. Они принесли с собой цветы и мягкие игрушки. На цветы кто-то положил лист бумаги с надписью «Террористы ответят за все. И за Донецк, и за Москву».

Ранее около 200 жителей Сочи приняли участие в акции «Журавли» в память о погибших в теракте в «Крокус Сити Холл». Они выложили на площади Южного мола картину в виде улетающих в небо журавлей из зажженных свечей.

По мнению политолога Дарьи Кислициной, российское общество ответило сплоченностью на попытку боевиков внушить страх перед терактом. Это продемонстрировал концерт симфонического оркестра у здания «Крокус Сити Холла», который прошел на девятый день после трагедии.