Подмосковье 31 марта 2024, 12:23 Жители Химок почтили память погибших при теракте в «Крокус Сити Холле» Администрация Химки г.о.

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Жители городского округа Химки почтили память погибших в результате теракта в «Крокус Сити Холле». На девятый день с момента страшной трагедии в сквере имении Марии Рубцовой организовали стихийный мемориал, куда пришли люди, чтобы возложить цветы и зажечь «свечи памяти».

Глава городского округа Дмитрий Волошин подчеркнул, что сотни местных жителей пришли к стихийному мемориалу, чтобы почтить память погибших и выразить слова соболезнования.

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«Чудовищный теракт унес 144 жизни. Эта боль навсегда останется в наших сердцах», — добавил глава муниципалитета.

Кроме местных жителей, в акции памяти приняли участие депутаты местного Совета депутатов.

«Мы сохраним память о всех невинных жертвах теракта в наших сердцах», — подчеркнул депутат Валентин Герасимов.

Ранее в Орехово-Зуеве, Королеве и Мытищах провели акции памяти о жертвах теракта в «Крокусе».

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