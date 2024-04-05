05 апреля 2024, 12:54
Следователи выявили связь между терактом в «Крокусе» и Украиной
Следком России установил возможную связь между терактом в «Крокусе» и СВО
К теракту в «Крокусе» может быть причастна Украина. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета России, специалисты нашли связь.
Следователи заполучили данные с телефонов обвиняемых в теракте в Подмосковье. В устройствах специалисты нашли фотографии людей в камуфляже с украинским флагом на фоне разрушенных домов. Кроме того, соучастники и куратор списывались 24 февраля — в день годовщины СВО.
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«Указанные данные могут свидетельствовать о связи между совершенным террористическим актом и проведением специальной военной операции», — передали в СК России.
Следственный комитет продолжает проверять причастность украинских спецслужб и международных исламистских террористических организаций к массовому убийству людей в концертном зале Подмосковья.
В теракте в «Крокус Сити Холле», очевидно, есть украинский след. Об этом говорили ранее в российском министерстве иностранных дел. Но республика не принимает никаких решений без указаний Запада. Ранее дипломат Мария Захарова предупредила, что Россия не станет церемониться со спонсорами киевского режима.
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