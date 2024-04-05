Эксклюзив 05 апреля 2024, 12:23 «Психоз спадет». Запад когда-нибудь переосмыслит роль Украины в теракте в «Крокусе» Аналитик Журавлев: Запад позже вернется к вопросу участия Украины в теракте Dmitry Golubovich/Global Look Press

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В телефоне одного из обвиняемых в теракте в «Крокус сити Холле» обнаружили фотографии людей в камуфляже и с украинским флагом на фоне разрушенных домов. Пока Запад вряд ли изменит мнение, на котором настаивает — о том, что Украина якобы не причастна к трагедии, — но к этому вопросу можно будет вернуться позже, отметил в беседе с «360» научный руководитель Института региональных проблем Дмитрий Журавлев.

«На Западе априори уверены, что фото фальшивые, а когда человек в чем-то уверен, у него так и получается. Но память останется. Когда психоз спадет, мы сможем вернуться к этому вопросу. Это как с лабораториями на Украине — они же говорили, что их нет, несмотря на все полученные нами данные, а потом понемножку привыкли, что они таки есть», — рассудил эксперт.

Журавлев добавил, что для расследования в России мало что изменится — у следователей были и другие факты, подтверждающие участие Украины в теракте.

«А вот западным коллегам мы в очередной раз попытаемся доказать, что виновата Украина. Они слушать не будут, но факты — упрямая вещь, как Сталин говорил. Может, в какой-то момент западное общество поймет, что их собственные спецслужбы вместе с украинцами убивают людей, но это будет не сразу. Пока они не хотят этого замечать и не будут», — добавил Журавлев.

Он отметил, что на Западе расследования как такового не ведется — идет мониторинг, которым занимается Интерпол.

«Своих оперативных служб у него нет — он только собирает информацию и часть результатов этого мониторинга передает — собирался передавать, так будет корректнее, — нам. Но что они знают? Они спрашивают украинцев, участвовали ли они, те говорят, что нет. Вот и „объективные данные“», — резюмировал собеседник «360».

Как ранее отметил глава МИД России Сергей Лавров, украинский след в теракте уже очевиден.