Украинские военные обстреляли село Журавлевка в Белгородской области

Жилые дома и социальные объекты села Журавлевка в Белгородской области получили повреждения в результате обстрела со стороны Украины. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков. Он добавил, что информации о жертвах и пострадавших нет.

«В селе уже был объявлен режим чрезвычайной ситуации, люди вывезены за его пределы», — написал Гладков.

Губернатор пообещал предоставить более подробную информацию после детального исследования территории.

Это не первая атака со стороны Украины за сегодняшний день. Семь человек из поселка Климово Брянской области попали в больницу после открытой стрельбы с территории соседней страны. Как сообщил Минздрав региона, среди раненых ребенок и беременная девушка.

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате атаки разрушены два дома.

В Брянской, Белгородской, Курской, части Воронежской областей и в Крыму до 25 апреля действует «желтый» уровень террористической опасности. Все специальные службы перешли на усиленный режим работы.

Накануне официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил, что все попытки украинских войск атаковать объекты на российской территории получат ответ в виде удара по Киеву и другим центрам принятия решений.