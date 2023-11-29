Происшествия 29 ноября 2023, 11:49 Ущерб от шторма в Крыму превысил миллиард рублей Глава Госсовета Константинов: ущерб от шторма в Крыму составил 1,3 млрд рублей РИА «Новости»

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Власти Крыма подсчитали сумму ущерба от шторма. Он превысил 1,3 миллиарда рублей, заявил на заседании Госсовета региона его председатель Владимир Константинов. Его процитировало РИА «Новости».

«В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере один миллиард 349 миллионов 27 тысяч 825 рублей», — сказал он.

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Оценка повреждений, по словам Владимира Константинова, продолжилась. В первые дни непогоды он заявлял журналистам, что полуостров пережил «армагеддон» — волны поднимали бордюры, как обычные камни. По словам спикера парламента, старожилы в Крыму не смогли припомнить настолько сильного шторма.

Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявлял, что ущерб инфраструктуре полуострова оценили в 490 миллионов рублей. Он допустил, что после полного обследования эта сумма увеличится вдвое.

Средиземноморский циклон принес на юг России ураганный ветер и ливни. Почти два миллиона человек в Крыму, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях остались без света. В Краснодарском крае вода подмыла пути и нарушила железнодорожное сообщение.