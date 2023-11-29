29 ноября 2023, 11:49
Ущерб от шторма в Крыму превысил миллиард рублей
Глава Госсовета Константинов: ущерб от шторма в Крыму составил 1,3 млрд рублей
Власти Крыма подсчитали сумму ущерба от шторма. Он превысил 1,3 миллиарда рублей, заявил на заседании Госсовета региона его председатель Владимир Константинов. Его процитировало РИА «Новости».
«В соответствии с информацией исполнительных органов, уже подтвердился ущерб в размере один миллиард 349 миллионов 27 тысяч 825 рублей», — сказал он.
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Оценка повреждений, по словам Владимира Константинова, продолжилась. В первые дни непогоды он заявлял журналистам, что полуостров пережил «армагеддон» — волны поднимали бордюры, как обычные камни. По словам спикера парламента, старожилы в Крыму не смогли припомнить настолько сильного шторма.
Глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявлял, что ущерб инфраструктуре полуострова оценили в 490 миллионов рублей. Он допустил, что после полного обследования эта сумма увеличится вдвое.
Средиземноморский циклон принес на юг России ураганный ветер и ливни. Почти два миллиона человек в Крыму, Дагестане, ДНР, ЛНР, Херсонской, Запорожской и Ростовской областях остались без света. В Краснодарском крае вода подмыла пути и нарушила железнодорожное сообщение.
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