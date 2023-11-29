Происшествия 29 ноября 2023, 10:34 Кадры с массовой аварией кораблей в Черном море во время шторма появились в Сети Shot: столкновение трех кораблей в Керченском проливе попало на видео Unsplash

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Момент столкновения трех кораблей во время урагана в акватории Керченского пролива засняли на видео. Редкие кадры опубликовал Telegram-канал Shot.

В акватории пролива произошла авария с участием трех кораблей: «Матрос Шевченко», «Матрос Позынич» и «Кавказ-5». Из-за шторма и бушующего ветра капитаны не могли управлять судами. «Матрос Шевченко» опрокинулся на «Матроса Позынича», после чего два корабля столкнулись с теплоходом «Кавказ-5».

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«Нормально, нормально», — отметил оператор, который находился на борту одного из судов.

Перед тем, как корабли начали сталкиваться, автор видеоролика указал на неизбежность аварии. По данным канала, суда отошли на безопасное расстояние только через 20 минут. В результате аварии никто не пострадал.

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