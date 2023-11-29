Транспорт 29 ноября 2023, 08:51 Движение электричек из Сочи в Адлер возобновили после шторма РИА «Новости»: электрички Сочи — Адлер снова ходят по расписанию Maksim Konstantinov/Global Look Press

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В Краснодарском крае возобновили движение электричек из Сочи в сторону Адлера. Они снова курсируют по штатному расписанию, сообщили РИА «Новости» в справочной вокзала.

По состоянию на утро 29 ноября жители снова могут воспользоваться железной дорогой. Диспетчер подтвердила агентству, что электрички из Сочи в направлении Адлера курсируют по расписанию.

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Движение приостановили 26 ноября из-за последствий шторма. РЖД сообщали, что на участке Лазаревская — разъезд Водопадный вода подмыла насыпь пути, на участках Лазаревское — Лоо и Лоо — Дагомыс рухнули деревья, а на перегоне Адлер — Хоста отключилось напряжение в контактной сети. В пути следования задержали около 50 пассажирских поездов. После ремонтных работ график движения на Черноморском побережье начали восстанавливать.

Сильный ветер и волны разрушили трехэтажный дом, набережную и другие объекты на юге России. «Известия» показали восстановительные работы.