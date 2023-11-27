Происшествия 27 ноября 2023, 16:12 Почти 2 миллиона жителей юга России остались без электричества из-за непогоды Минэнерго: 1,9 миллиона человек остались без электричества на юге России РИА «Новости»

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Из-за непогоды на юге России около 1,9 миллиона человек остались без электричества. Об этом сообщили на сайте министерства энергетики.

Речь идет о Крыме, Дагестане, Ростовской области, Краснодарском крае, ЛНР, ДНР, Херсонской и Запорожской областях. Энергетики работают в усиленном режиме. К аварийно-восстановительным работам привлекли 680 бригад, рассказали в ведомстве.

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«Восстановительные работы усложняет обстановка, вызванная последствиями непогоды», — добавили в Минэнерго.

Замглавы ведомства Евгений Грабчак заявил, что полностью восстановить электроснабжение на юге России планируется за два-три дня. Другие регионы также помогают в ликвидации последствий шторма.

В ДНР без электричества из-за непогоды остались 525 тысяч человек. Более 40 высоковольтных подстанций оказались обесточены, сообщал RT.