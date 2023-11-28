Общество 28 ноября 2023, 22:54 Ущерб от шторма подсчитали в Крыму Глава МЧС Крыма Садаклиев: ущерб от шторма предварительно составил 490 млн руб. РИА «Новости»

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Ущерб инфраструктуре Крымского полуострова от ураганного ветра и шторма на море предварительно оценили в сумму около 500 миллионов рублей. Окончательный размер урона может увеличиться минимум вдвое. Об это журналистам рассказал глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев, его процитировало РИА «Новости».

«По состоянию на 18 часов (вторника — прим. ред.) ущерб, нанесенный стихией составляет порядка 490 миллионов, подсчет ущерба продолжается. Думаю, эта цифра будет увеличена минимум вдвое», — заявил Садаклиев.

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Мощный шторм прошелся по побережью Крыма и Краснодарского края. Скорость ураганного ветра в Крыму 27 ноября достигала 144 километров в час. За сутки в Крыму местами выпало до 33 миллиметров осадков, на Кубани — до 43.