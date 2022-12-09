Происшествия 09 декабря 2022, 10:18 Ущерб OBI от пожара в Химках оценили в 30 млрд рублей Всероссийский союз страховщиков: ущерб OBI от пожара в Химках составит 20–30 млрд рублей РИА «Новости»

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Огонь охватил все здание гипермаркета OBI на Ленинградском шоссе в Химках. Торговая сеть может понести ущерб до 30 миллиардов рублей, предупредили ТАСС во Всероссийском союзе страховщиков.

«Ущерб будет около 20–30 миллиардов рублей», — сказали специалисты.

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В этой сумме учли повреждение не только здания самого гипермаркета, но и близлежащих конструкций и имущества, например припаркованных автомобилей.

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Пожар на 23-м километре Ленинградского шоссе, корпус 1, начался около шести часов утра 9 декабря. Жители Химок проснулись от взрывов. В здании загорелась и обрушилась крыша, из-за потока воздуха огонь быстро занял большую площадь. Один человек погиб. Главное управление МЧС России по Московской области объявило, что в 08:35 пожар локализовали на площади 7000 квадратных метров.

Огонь не задел другие части торгового центра «Мега Химки». Администрация решила в пятницу его не открывать. Перевозчики временно изменили маршруты автобусов № 51, 980, 982, 986к и 1873, предупредил дептранс Москвы. Автобусы № 4 и 10 тоже поехали по другой схеме — Минтранс Подмосковья объявил, что они пропустят конечную остановку.