Важное 09 декабря 2022, 08:38 Пожар в гипермаркете OBI локализовали МЧС: пожар в гипермаркете OBI в Химках локализовали на 7000 квадратных метров Телеканал "360"

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Спасателям удалось локализовать пожар в здании гипермаркета OBI у торгового центра «Мега Химки» на Ленинградском шоссе. Его площадь достигал 7000 квадратных метров, объявили в Главном управлении МЧС России по Московской области.

Огонь локализовали в 08:25 на площади 7000 квадратных метров, рассказали в пресс-службе. К тушению привлекли 129 спасателей и 41 единицу техники. Пожар в здании на 23-м километре Ленинградского шоссе, корпус 1, начался утром 9 декабря. Спасателей вызвали в 05:59, когда горела кровля гипермаркета OBI. В МЧС России объяснили, что тушение осложнилось особой конструкцией здания и большой горючей нагрузкой. После того как крыша обрушилась, в него попал поток воздуха, и огонь быстро распространился.

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В здании прогремели взрывы, от него остались только несущие конструкции. Находящийся рядом торговый центр «Мега Химки» не пострадал, жертв тоже нет. Прокуратура Московской области начала проверку. Специалисты рассматривают несколько версий — если источник ТАСС назвал причиной пожара короткое замыкание, то собеседник «360» указал на поджог.

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