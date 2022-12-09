Важное 09 декабря 2022, 08:45 Один человек погиб при пожаре в ТЦ «Мега Химки» МЧС сообщило о гибели одного человека при пожаре в ТЦ «Мега Химки» Телеканал «360»

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Один человек стал жертвой пожара в гипермаркете OBI, который является частью ТЦ «Мега Химки». Об этом РИА «Новости» сообщили представители ГУ МЧС по Московской области.

«Подтверждаем гибель одного человека», — заявили в пресс-службе ведомства.

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Пожар начался в гипермаркете около 06:00, через 20 минут туда приехали первые пожарные. На месте были слышны взрывы, обрушилась часть кровли.

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По данным источника «360», огонь охватил 18 тысяч «квадратов». Пресс-служба МЧС сообщила о локализации пожара на площади семь тысяч квадратных метров в 08:25.

Причиной пожара источник «360» называл поджог. При этом ТАСС в экстренных службах заявили, что все произошло из-за сварочных работ в пристройке к зданию.

Губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главное сейчас — обеспечить безопасность жителей. Прокуратура Московской области начала проверку в связи со случившимся. На место выехал прокурор региона Сергей Забатурин. Все причины и обстоятельства случившегося выясняются.