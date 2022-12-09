Общество 09 декабря 2022, 09:25 Торговый центр «Мега Химки» будет закрыт 9 декабря Общий контактный центр «Мега» по РФ сообщил, что «Мега Химки» не будет работать 9 декабря РИА «Новости»

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Торговый центр «Мега Химки», где произошел крупный пожар в гипермаркете OBI, будет закрыт в пятницу, 9 декабря. Об этом ТАСС сообщили в контактном центре «Мега» по России.

«По информации от нашей службы безопасности, „Мега Химки“ сегодня в 10 часов не откроется», — сказал оператор.

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Он уточнил, что ТЦ будет закрыт из-за возгорания, которое произошло в гипермаркете OBI.

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Звуки взрывов услышали на месте пожара ТЦ «Мега Химки». Хлопки напоминали взрывающиеся банки или бутылки. Источник в экстренных службах уточнил, что это были емкости с краской в гипермаркете.

Благодаря профессионализму сотрудников МЧС, пожар с гипермаркета OBI не перешел на остальную часть ТЦ «Мега Химки». Огонь практически полностью разрушил торговые помещения, от здания остались лишь несущие конструкции каркаса.

На месте происшествия работали более 70 спасателей и 20 машин.