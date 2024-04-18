18 апреля 2024, 12:15
Украинский дрон повредил девять домов и автомобиль в Воронеже
Мэр Кстенин: упавший в Воронеже беспилотник повредил девять домов
В результате падения украинского беспилотника в Воронеже повреждения получили девять домов, склад, пилорама, а также автомобиль. Об этом сообщил мэр города Вадим Кстенин в Telegram-канале.
«Ущерб имеет разную степень: где-то только осыпалась штукатурка, а где-то повреждения серьезные — выбиты окна, пострадали входные группы, надворные постройки», — уточнил он.
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Глава города добавил, что власти готовы предоставить временное жилье тем, кому это потребуется. Кстенин заверил, что всем горожанам, которых затронула атака дрона, помогут. Осмотр территорий продолжается.
Ранее в городе потушили пожар на складе пиломатериалов и станков.
При атаке беспилотника в Воронеже вечером 17 апреля пострадала 68-летняя женщина. Раненую госпитализировали, она остается в городской больнице. Сейчас пациентка находится в среднетяжелом состоянии.
Ночью в Воронежской области ликвидировали несколько воздушных целей, в том числе три метеозонда. Также ВСУ ударили по Белгородской области, пострадали два человека.
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