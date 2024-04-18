Происшествия 18 апреля 2024, 09:19 Количество пострадавших при ночном обстреле Белгородской области выросло до двух Гладков: при ночном обстреле Белгородской области пострадали двое РИА «Новости»

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В результате ночного удара ВСУ по Белгородской области пострадали два человека, а не один, как сообщалось ранее. Об этом губернатор Вячеслав Гладков сообщил в соцсети «ВКонтакте».

«Ночь, к сожалению, вышла совсем не добрая. Два обстрела было. К радости жителей Белгорода, обстрелов города уже долгое время не было, поэтому уже начали привыкать к тому, что такое спокойная ночь», — заметил глава региона.

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В поселке Разумное-71 пострадала женщина. Она попала в больницу с ранением стопы. Ей оказывают всю необходимую помощь. Губернатор выразил надежду на то, что пострадавшая скоро выздоровеет и вернется домой. Еще один человек ранен в Шебекине — он отказался от госпитализации и получает амбулаторную помощь.

По данным Минобороны, в ночь на 18 апреля ВСУ выпустили по территории России 20 беспилотников, 19 снарядов системы RM-70 Vampire, пять малоразмерных воздушных шаров и две ракеты «Точка-У». Их сбили в Белгородской, Воронежской и Ростовской областях.