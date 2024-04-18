Происшествия 18 апреля 2024, 07:51 Власти Воронежской области сообщили об уничтожении метеозондов силами ПВО Губернатор Гусев: в Воронежской области уничтожили 3 метеозонда

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Ночью в Воронежской области ликвидировали несколько воздушных целей, в том числе три метеозонда. Никто не пострадал. Губернатор Александр Гусев сообщил об этом в своем Telegram-канале.

«Минувшей ночью дежурными силами ПВО на территории Воронежской области обнаружены и уничтожены несколько воздушных целей. В их числе — три метеозонда. Пострадавших и повреждений в результате их падения нет», — сообщил он.

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Александр Гусев напомнил, что вечером над Воронежем рухнул подавленный беспилотник самолетного типа. Он повредил пилораму и два частных дома. Пострадала одна женщина. По словам губернатора, ее увезли в больницу в состоянии средней степени тяжести.

Минобороны сообщило, что украинские военные атаковали приграничные регионы при помощи беспилотников, малоразмерных воздушных шаров, ракет «Точка-У» и снарядов реактивной системы залпового огня RM-70 Vampire. Их сбили над Воронежской, Ростовской и Белгородской областями.