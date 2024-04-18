18 апреля 2024, 08:35
Полыхающий ангар с пиломатериалами и станками потушили в Воронеже
МЧС: в Воронеже потушили пожар в ангаре с пиломатериалами и станками
В Воронеже потушили пожар на складе пиломатериалов и станков. В результате никто не пострадал, сообщили в пресс-службе регионального МЧС.
По данным ведомства, спасатели получили сообщение о пожаре на улице Новосибирской 17 апреля в 21:15. Огонь охватил площадь ангара в 200 квадратных метров. Полыхали пиломатериалы и станки.
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Пожарным потребовалось меньше часа для полной ликвидации огня. Представители МЧС уточнили, что о пострадавших сведений не поступало.
Губернатор Александр Гусев сообщил, что ночью в Воронежской области уничтожили несколько воздушных целей, включая три метеозонда. Обошлось без пострадавших.
По его словам, вечером над регионом упал сбитый беспилотник. Он повредил пилораму и два частных дома. В результате пострадала женщина. Медики оценили ее состояние как средней степени тяжести.
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