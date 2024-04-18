Происшествия 18 апреля 2024, 09:19 Появились данные о состоянии раненной при падении беспилотника в Воронеже Гусев: пострадавшая при атаке дрона в Воронеже находится в стабильном состоянии РИА «Новости»

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Пострадавшая при падении беспилотника в Воронеже 68-летняя женщина находится в среднетяжелом состоянии. Об этом в Telegram-канале написал губернатор Александр Гусев.

«Состояние пострадавшей женщины, как мне докладывают коллеги, средней степени тяжести, стабильное», — отметил он.

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По данным главы региона, раненую госпитализировали, она остается в городской больнице.

В результате падения украинского беспилотника также пострадали небольшая пилорама, принадлежащая ИП, и четыре частных домовладения. Городские службы будут работать на месте ЧП в течение дня. Они оценят ущерб и приступят к ремонту в домовладениях.

Силы противовоздушной обороны уничтожили беспилотник самолетного типа в небе над Воронежем поздним вечером 17 апреля. Жители региона услышали взрывы. А ночью в Воронежской области ликвидировали несколько воздушных целей, среди которых три метеозонда. Обошлось без пострадавших.