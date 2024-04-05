Происшествия 05 апреля 2024, 07:23 Украинский беспилотник сбили в Саратовской области Губернатор Бусаргин: в Энгельсе уничтожили беспилотник ВСУ

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Российские системы противовоздушной обороны сбили в Энгельсе украинский дрон. Об этом в своем Telegram-канале заявил губернатор Саратовской области Роман Бусаргин.

«В Энгельсе сегодня ранним утром ликвидировали БПЛА», — указал он.

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Бусаргин отметил, что из-за беспилотника никто не пострадал, а упавшие обломки ничего не повредили.

За день до этого ВСУ атаковали дронами территорию Курской области — в небе над регионом заметили восемь беспилотников самолетного типа. Военные сбили семь из них и один захватили. В результате падения обломков пострадал жилой дом, еще в двух возникло возгорание. К счастью, обошлось без жертв и раненых.

В Морозовском районе Ростовской области системы ПВО уничтожили около 40 беспилотников. Из-за ударов украинских боевиков повреждения получила электроподстанция.

Еще один дрон зафиксировали вечером в Белгородской области. По информации Минобороны, беспилотник успешно ликвидировали системы ПВО.