Важное 04 апреля 2024, 22:11 Обломки сбитого над Курском беспилотника попали в жилой дом Старовойт: после атаки БПЛА есть попадание в жилой дом в СНТ РИА «Новости»

Читать 360tv в

Еще три украинских беспилотника сбили в небе над Курском российские системы ПВО. Осколки одного из них попали в жилой дом одного из СНТ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.

«Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет», — написал глава Курской области.

Реклама

Старовойт отметил, что на место происшествия выехали все оперативные службы.

Несколькими минутами ранее губернатор сообщил, что в небе над Курском сбили украинский БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание в районе Центрального рынка. Старовойт предупредил горожан, что приближаться к обломкам ракет или беспилотников опасно.