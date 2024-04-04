04 апреля 2024, 22:11
Обломки сбитого над Курском беспилотника попали в жилой дом
Старовойт: после атаки БПЛА есть попадание в жилой дом в СНТ
Еще три украинских беспилотника сбили в небе над Курском российские системы ПВО. Осколки одного из них попали в жилой дом одного из СНТ, сообщил в Telegram-канале губернатор региона Роман Старовойт.
«Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет», — написал глава Курской области.
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Старовойт отметил, что на место происшествия выехали все оперативные службы.
Несколькими минутами ранее губернатор сообщил, что в небе над Курском сбили украинский БПЛА. В результате падения обломков произошло возгорание в районе Центрального рынка. Старовойт предупредил горожан, что приближаться к обломкам ракет или беспилотников опасно.
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