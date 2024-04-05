Важное 05 апреля 2024, 02:23 Более 40 дронов ликвидировали в Ростовской области Голубев: более 40 целей уничтожили в Морозовском районе Ростовской области РИА «Новости»

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В Морозовском районе Ростовской области силы ПВО, по предварительной информации, уничтожили более 40 целей. Об этом сообщил губернатор региона Василий Голубев.

В результате атаки ВСУ повредили электроподстанцию. Ведутся работы по восстановлению энергоснабжения.

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«Подразделения противовоздушной обороны отражают массированную атаку БПЛА», — подчеркнул ранее глава региона.

В прошлый раз Ростовская область подверглась воздушной атаке в среду, 27 марта. Сработали дежурные средства противовоздушной обороны. Жителей призвали сохранять бдительность и соблюдать осторожность.

Минобороны сообщило о перехвате в небе над Ростовской областью 11 беспилотников и двух зенитных ракет C-200. Обломки снарядов упали в поле между Новочеркасском и Батайском.