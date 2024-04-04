Происшествия 04 апреля 2024, 21:20 Силы ПВО уничтожили беспилотник в небе над Белгородской областью Минобороны РФ: ПВО уничтожили дрон ВСУ над Белгородской областью РИА «Новости»

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Российские силы противовоздушной обороны уничтожили украинский беспилотник в небе над Белгородской областью. Об этом сообщило Минобороны России в Telegram-канале.

«Около 20:30 по московскому времени пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку c применением БПЛА самолетного типа по объектам на территории Российской Федерации», — сказано в сообщении.

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Ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что украинские националисты осуществили удары по селу Вознесеновка Шебекинского городского округа. Он отметил, что никто из жителей региона не пострадал, при этом один коммерческий объект получил повреждения кровли и фасада.

Также губернатор заявил, что ВСУ с помощью FPV-дрона атаковали движущийся грузовик в Белгородской области. Транспортное средство сильно повредилось, однако водитель чудом остался жив.