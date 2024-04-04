04 апреля 2024, 22:46
Атаку восьми украинских дронов пресекли в Курской области
Средства ПВО перехватили и уничтожили 8 дронов ВСУ в Курской области
Средства противовоздушной обороны пресекли атаку восьми украинских дронов в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.
Попытку удара ВСУ по российским территориям пресекли около 22:00. Украинские боевики использовали для атаки беспилотники самолетного типа.
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«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области», — уточнили в ведомстве.
Вечером 4 апреля ВСУ попытались атаковать Белгородскую область. Средства ПВО сбили дрон около 20:30 по московскому времени. Также украинские боевики обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.
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