Важное 04 апреля 2024, 22:46 Атаку восьми украинских дронов пресекли в Курской области Средства ПВО перехватили и уничтожили 8 дронов ВСУ в Курской области РИА «Новости»

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Средства противовоздушной обороны пресекли атаку восьми украинских дронов в Курской области. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Попытку удара ВСУ по российским территориям пресекли около 22:00. Украинские боевики использовали для атаки беспилотники самолетного типа.

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«Дежурными средствами ПВО один украинский беспилотный летательный аппарат перехвачен и семь уничтожены над территорией Курской области», — уточнили в ведомстве.

Вечером 4 апреля ВСУ попытались атаковать Белгородскую область. Средства ПВО сбили дрон около 20:30 по московскому времени. Также украинские боевики обстреляли село Вознесеновка Шебекинского городского округа. В результате никто не пострадал, сообщил губернатор Вячеслав Гладков.